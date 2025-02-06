В школе в Иркутском районе дети травили восьмиклассницу

Мать девочки обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Она сообщила, что инициатором травли ее дочери стал бывший друг девочки. Сейчас школьники оскорбляют девочку, распространяют клевету и даже допускают физическое насилие. Женщина обращалась в администрацию школы и полицию, но никаких мер принято не было. Число участников травли росло, девочка отказалась ходить в школу.