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В школе в Иркутском районе дети травили восьмиклассницу

В одной из школ Иркутского района школьница стала жертвой буллинга.

Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мать девочки обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Она сообщила, что инициатором травли ее дочери стал бывший друг девочки. Сейчас школьники оскорбляют девочку, распространяют клевету и даже допускают физическое насилие. Женщина обращалась в администрацию школы и полицию, но никаких мер принято не было. Число участников травли росло, девочка отказалась ходить в школу.

Родители перевели дочь в другую школу. В учебном заведении организована проверка.