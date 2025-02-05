В Геленджике эвакуировали две школы из-за звонков о минировании. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.
Первый звонок поступил в учреждение № 6. Анонимный источник сообщил, что школа заминирована. Учеников и педагогов вывели из здания. На место прибыли правоохранители.
«Информация о минировании не подтвердилась. Учебный процесс продолжается в штатном режиме», — сообщили в МЦУ Геленджика.
Такой же звонок поступил в школу № 5. На место выехали правоохранители. Во время проверки информация не подтвердилась. В настоящее время учреждение работает в обычном режиме.