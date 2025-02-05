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В Геленджике эвакуировали две школы из-за звонков о минировании

Информация о минировании двух школ в Геленджике не подтвердилась.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике эвакуировали две школы из-за звонков о минировании. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Первый звонок поступил в учреждение № 6. Анонимный источник сообщил, что школа заминирована. Учеников и педагогов вывели из здания. На место прибыли правоохранители.

«Информация о минировании не подтвердилась. Учебный процесс продолжается в штатном режиме», — сообщили в МЦУ Геленджика.

Такой же звонок поступил в школу № 5. На место выехали правоохранители. Во время проверки информация не подтвердилась. В настоящее время учреждение работает в обычном режиме.