Комиссия по крушению самолета AZAL продолжит работу

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Работа комиссии по крушению самолета AZAL будет продолжена, выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете, сообщается в Telegram-канале Росавиации.
«Работа комиссии будет продолжена, и выводы о произошедшем будут представлены уже в финальном отчете», — говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.