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В Петербурге вскрыли аферу с проведением мнимых профосмотров на 50 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга выявила схему хищения бюджетных денег при проведении профессиональных медосмотров работников образовательных учреждений в одном из районов города. В следственные органы доставили около 20 человек, предположительно причастных к афере, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, должностное лицо администрации одного из районов Петербурга заставляло руководителей образовательных организаций района заключать государственные контракты на осуществление периодических медицинских осмотров работников с двумя определенными фирмами с одним гендиректором. При этом фактически медицинские осмотры не производились, а в медицинские книжки работников вносились ложные сведения с фальсификацией печатей и подписей врачей города. Тем самым в период с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор фирм похитили выделенные из бюджета денежные средства на сумму, превышающую 50 млн рублей», — говорится в сообщении.

В среду в офисах фирм на Курской и Гданьской улицах, а также по местам проживания гендиректора и сотрудников компаний проводятся масштабные обыски и изъятия контрактной и исполнительной документации, печатей, компьютерной и прочей техники. «В следственные органы для проведения процессуальных действий доставлены порядка 20 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, квалификации преступления и привлечении конкретных лиц в качестве подозреваемых», — рассказали в ГУ МВД.

Уточняется, что преступную схему удалось выявить и задокументировать благодаря совместной работе полицейских, сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга.