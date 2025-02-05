В Петербурге вскрыли аферу с проведением мнимых профосмотров на 50 млн рублей

«По оперативным данным, должностное лицо администрации одного из районов Петербурга заставляло руководителей образовательных организаций района заключать государственные контракты на осуществление периодических медицинских осмотров работников с двумя определенными фирмами с одним гендиректором. При этом фактически медицинские осмотры не производились, а в медицинские книжки работников вносились ложные сведения с фальсификацией печатей и подписей врачей города. Тем самым в период с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор фирм похитили выделенные из бюджета денежные средства на сумму, превышающую 50 млн рублей», — говорится в сообщении.