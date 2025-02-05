В Ташкенте обнаружен незаконный склад с опасными медикаментами на миллиард сумов

Силовики провели спецоперацию, в ходе которой выявили незаконный склад в одном из частных домов махалли «Тукимачи» в Яккасарайском районе, сообщили в прокуратуре.
Во время обыска было обнаружено более 83,5 тысячи упаковок лекарственных средств 164 наименований. Общая стоимость контрабандных препаратов оценивается в 1 миллиард сумов. Эти медикаменты были завезены в Узбекистан обходными путями и не имели никаких подтверждающих документов о качестве и безопасности.
Вся продукция изъята в качестве вещественных доказательств, а лица, причастные к незаконной торговле медицинскими препаратами, задержаны.
Напомним, что это не первый случай выявления нелегального оборота лекарств в Ташкенте. Подобные нарушения несут серьезную угрозу для здоровья людей, так как несертифицированные препараты могут содержать опасные вещества или быть просто бесполезными. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Этот случай — лишь вершина айсберга. Поэтому мы продолжаем повторять: проверяйте все приобретаемые препараты с помощью приложения Asl Belgisi. Оно позволяет сканировать DataMatrix-код на упаковке лекарств. Если код на упаковке отсутствует или информация о препарате в приложении не отображается, это указывает на возможное нарушение законодательства. В таких случаях лучше отказаться от покупки.