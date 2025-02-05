В Ташкенте обнаружен незаконный склад с опасными медикаментами на миллиард сумов

Этот случай — лишь вершина айсберга. Поэтому мы продолжаем повторять: проверяйте все приобретаемые препараты с помощью приложения Asl Belgisi. Оно позволяет сканировать DataMatrix-код на упаковке лекарств. Если код на упаковке отсутствует или информация о препарате в приложении не отображается, это указывает на возможное нарушение законодательства. В таких случаях лучше отказаться от покупки.