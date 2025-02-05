Силовики прошлись с обысками по следам хищения 50 млн рублей. За ним видят экс-замглавы Адмиралтейского района

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 5 февраля масштабные обыски прошли в офисах фирм на Курской и Гданьской улицах, а также по местам проживания гендиректора и сотрудников. Изымали документы, печати, технику и контракты.
Интерес к компаниям связан с хищением бюджетных средств, которое выявила экономическая полиция совместно с УФСБ и при взаимодействии с Росфинмониторингом. По данным главка, под давлением должностного лица районной администрации руководители образовательных организаций вынуждены были заключать госконтракты на периодический медосмотр работников с двумя фирмами, которые возглавляет один гендиректор. При этом осмотры проводили только на бумаге, внося в медкнижки лукавые сведения с поддельными печатями и подписями врачей.
«Тем самым, по оперативным данным, в период с 2021 по 2023 год должностное лицо администрации и генеральный директор фирм похитили выделенные из бюджета денежные средства на сумму, превышающую 50 000 000 рублей», — рассказали в полиции.
К следователям после обысков доставлены 20 человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и о привлечении конкретных лиц в качестве подозреваемых.
По информации «Фонтанки», речь идёт о медцентрах «Юнионмед» и «ПИК-Здоровье». Оба медцентра организуют периодическое прохождение медосмотров работников учреждений. Должностное лицо, которое, как считают, принуждало заключать контракты, — Игорь Комаров, летом прошлого года уволенный под арест с должности первого заместителя главы Адмиралтейского района. Его дело о получении взятки на благоустройстве готовится слушать суд.