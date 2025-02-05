Силовики прошлись с обысками по следам хищения 50 млн рублей. За ним видят экс-замглавы Адмиралтейского района

Интерес к компаниям связан с хищением бюджетных средств, которое выявила экономическая полиция совместно с УФСБ и при взаимодействии с Росфинмониторингом. По данным главка, под давлением должностного лица районной администрации руководители образовательных организаций вынуждены были заключать госконтракты на периодический медосмотр работников с двумя фирмами, которые возглавляет один гендиректор. При этом осмотры проводили только на бумаге, внося в медкнижки лукавые сведения с поддельными печатями и подписями врачей.