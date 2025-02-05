Облсуд отказался выпускать на свободу экс-советника бывшего самарского губернатора

Сумма ущерба, причиненного бюджету, составила около 1,4 млн руб. Ольгу Михееву задержали в мае 2024 года. Тогда же суд отправил бывшую чиновницу в СИЗО. Позже экс-главу АНО «Институт регионального развития» перевели под домашний арест, а затем продлили ей меру пресечения. Защита Ольги Михеевой пыталась оспорить это решение, но безуспешно.