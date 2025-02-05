Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Прикамья будут судить за обман банков на 67 млн рублей

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении двух фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает сайт надзорного органа, в 2021—2022 годах обвиняемые оформляли заведомо невозвратные автокредиты в банках на третьих лиц. Неплатежеспособных заемщиков предполагаемые злоумышленники вводили в заблуждение, говоря, что сами расплатятся по обязательствам.

По данным «Ъ-Прикамье», некоторым из них за оформление кредитов обвиняемые платили сравнительно небольшие деньги. При этом купленные на кредитные средства автомобили они продавали, а вырученные деньги расходовали по своему усмотрению.

Уголовное дело будет направлено в Ленинский райсуд Перми для рассмотрения по существу.