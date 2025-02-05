Главного архитектора Уральска взяли под стражу в зале суда

Ранее он находился под домашним арестом. Наказание теперь уже экс-главный архитектор будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Нурсултан Гатау также признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Подписку о невыезде заменили на содержание под стражей. Гатау взяли под стражу в зале суда. Суд также признал виновным Асылжана Купбаева в даче взятки и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Ранее он находился на свободе под залогом. Однако по приговору суда его тоже взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.