Пенсионерка потеряла 22 миллиона рублей, поверив лжесиловикам

Челябинская пенсионерка лишилась 22 миллионов рублей, доверившись мнимым сотрудникам силовых структур. Подробностями случившегося поделились в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сначала потерпевшей написали от имени ее бывшего начальника. В сообщении было сказано об утечке личных данных и о проверке, которую проводят полицейские. Затем с пожилой женщиной связался «силовик» и оповестил о том, что неизвестные получили доступ к ее счетам. Поэтому все сбережения будут перечислены на счет другой страны.
Пенсионерке любезно подсказали решение проблемы: перевести все накопления на новый счет. Это заняло несколько дней.
Перечислив деньги, она стала ждать, когда они вернутся обратно. Ей так никто и не перезвонил, а одна из собеседниц написала, что нужно перевести еще 1,5 миллиона рублей — якобы это поможет ускорить переактивацию лицевого счета. Только тогда женщина поняла, что ее обманули и заявила в полицию.