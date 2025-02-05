Пенсионерка потеряла 22 миллиона рублей, поверив лжесиловикам

Сначала потерпевшей написали от имени ее бывшего начальника. В сообщении было сказано об утечке личных данных и о проверке, которую проводят полицейские. Затем с пожилой женщиной связался «силовик» и оповестил о том, что неизвестные получили доступ к ее счетам. Поэтому все сбережения будут перечислены на счет другой страны.