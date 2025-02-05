В Омске водитель мотоцикла едва не попал под колеса машины ДПС

Сегодня днем в Омске на улице Орджоникидзе прямо перед машиной ДПС водитель мотоцикла не справился с управлением и уронил себя и пассажира. Защитного шлема при этом у пассажира мотоцикла не было, само падение, к счастью, смягчил снег.
Патруль оперативно среагировал на ситуацию, благо скорость движения и обстановка позволяли. Патрульные помогли упавшим встать и выяснили, требуется ли им помощь. Кроме этого, попросили предъявить документы на право управления мотоциклом. Их у водителя не оказалось.
В итоге мотоцикл был конфискован на штрафстоянку, а водитель и его попутчица отпущены домой. Штрафы за отсутствие мотошлема и прав на управления мотоциклом придут 23-летнему юноше уже по почте. В общей сложности сумма может составить от 5 до 10 тысяч рублей.
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