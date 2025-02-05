В Омске водитель мотоцикла едва не попал под колеса машины ДПС

Сегодня днем в Омске на улице Орджоникидзе прямо перед машиной ДПС водитель мотоцикла не справился с управлением и уронил себя и пассажира. Защитного шлема при этом у пассажира мотоцикла не было, само падение, к счастью, смягчил снег.