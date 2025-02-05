В Еманжелинске мужчина уговорил подростка убить сожителя своей матери

Обвиняемыми в деле стали 17-летний подросток и 42-летний мужчина. С подачи взрослого юноша решил наказать сожителя своей матери, которую тот избил. Парень согласился на преступление.
Сначала сообщники избили жертву, а затем взрослый сообщник решил добить уже лежащего на полу пострадавшего. В качестве оружия он использовал деревянные санки. Южноуралец погиб на месте расправы от тупой травмы головы.
Во время судебных разбирательств подросток полностью признал вину, а вот его старший сообщник решил все повесить на юношу, заявив, что якобы все совершил 17-летний парень. Тем не менее собранные следствием доказательства позволили опровергнуть эту версию.
В результате 42-летний мужчина получил 9 лет колонии строгого режима и ограничение свободы в 1,5 года. Парень проведет 4 года в колонии общего режима, а также пройдет принудительное медицинское лечение у врача-психиатра.
В прокуратуре области подчеркнули, что осужденный взрослый также выплатит сестре погибшего компенсацию в 500 тысяч рублей.