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Молодой житель Чапаевска, чье тело нашли в сгоревшем автомобиле, был убит

Следственным отделом по Чапаевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Источник: Коммерсантъ

Ранее, в январе 2025 года, после тушения пожара в автомобиле, припаркованном у многоквартирного дома в Чапаевске, было обнаружено тело 22-летнего местного жителя. Как выяснилось — он был убит.

«В настоящее время по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и всех обстоятельств происшествия», — заявили в следственном комитете.