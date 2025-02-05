Технологии очистки Черного моря от нефти передадут всем спасслужбам России

Методы борьбы с последствиями разлива нефтепродуктов в Черном море будут рекомендовать всем спасательным службам России. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на первого заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Пронько.