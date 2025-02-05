Самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана

По информации МЧС РК, на борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были оперативно направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.
«На базе ДЧС региона и в городе Аркалык были развернуты оперативные штабы, а также функционировал номер горячей линии. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.