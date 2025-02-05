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Самолет санавиации жестко приземлился вблизи Аркалыка из-за бурана

Сегодня, 5 февраля, в условиях сильного бурана в 1,5 км от города Аркалык самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай — Аркалык, совершил жесткую посадку, сообщает Zakon.kz.

Источник: МЧС РК

По информации МЧС РК, на борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. Сразу после поступления сигнала о происшествии на место были оперативно направлены пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.

«На базе ДЧС региона и в городе Аркалык были развернуты оперативные штабы, а также функционировал номер горячей линии. Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в город Аркалык. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС