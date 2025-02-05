Суд в Аксае рассмотрит дело экс-председателя ЖСК о хищении 500 млн рублей

В Ростовской области рассмотрят уголовное дело о хищении 500 млн рублей. Подсудимым оказался бывший председатель жилищно-строительного кооператива, сообщает пресс-служба донской прокуратуры.
По данным ведомства, с 2021 по 2023 год мужчина вместе с подельниками (их будут судить отдельно) похитил деньги, выделенные в качестве субсидии на завершение строительства жилого дома на улице Менделеева в Аксае.
Предварительно, часть средств экс-председатель ЖСК отмыл через приобретение недвижимости. Уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Легализация денежных средств» (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) рассмотрят в Аксайском районном суде.