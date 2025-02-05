ТАСС: установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оперативники установили предполагаемого пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он объявлен в розыск.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.
Других деталей в правоохранительных органах не привели, следственные действия продолжаются.