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ТАСС: установлен предполагаемый пособник убийства главы Федерации бокса ДНР

Он объявлен в федеральный розыск.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Оперативники установили предполагаемого пособника взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он объявлен в розыск.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по делу об убийстве двух или более лиц (ст. 105 УК РФ) был установлен предполагаемый соучастник преступления. Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник агентства.

Других деталей в правоохранительных органах не привели, следственные действия продолжаются.