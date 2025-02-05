Массовая авария произошла на М-4 в Ростовской области, собралась пробка

5-километровый затор из-за серьезного ДТП собрался на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Об этом вечером 5 февраля в соцсетях сообщают очевидцы.
По неподтвержденным данным, в районе поселка Дорожный (в сторону Москвы) столкнулись четыре автомобиля и бензовоз. Предварительно, движение на участке сейчас организовано по одной полосе.
Детали случившегося неизвестны. Официально произошедшее пока не прокомментировали, в управлении Госавтоинспекции сейчас уточняют информацию.
Напомним, вчера на М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием четырех большегрузов.