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Массовая авария произошла на М-4 в Ростовской области, собралась пробка

Очевидцы сообщили о массовой аварии и заторе на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

5-километровый затор из-за серьезного ДТП собрался на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Об этом вечером 5 февраля в соцсетях сообщают очевидцы.

По неподтвержденным данным, в районе поселка Дорожный (в сторону Москвы) столкнулись четыре автомобиля и бензовоз. Предварительно, движение на участке сейчас организовано по одной полосе.

Детали случившегося неизвестны. Официально произошедшее пока не прокомментировали, в управлении Госавтоинспекции сейчас уточняют информацию.

Напомним, вчера на М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием четырех большегрузов.