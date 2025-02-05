Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

Пожар произошел днем в среду, 5 февраля, на улице Панфилова. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены веранда и пристройка дома, наблюдался густой черный дым.
В ходе разведки спасатели обнаружили в доме мужчину и женщину в бессознательном состоянии. Они вынесли пострадавших на улицу и оказали первую помощь, но спасти их не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть людей.
Площадь возгорания составила 80 кв. м, пишет ИА PrimaMedia. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
В ночь на 5 февраля крупный пожар произошел в одном из сел в центральной части Красноярского края. В результате сгорели два дома. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины.