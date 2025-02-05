Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме во Владивостоке

Во Владивостоке в результате пожара в частном доме погибли мужчина и женщина. Организована проверка, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел днем в среду, 5 февраля, на улице Панфилова. К моменту прибытия спасателей огнем были охвачены веранда и пристройка дома, наблюдался густой черный дым.

В ходе разведки спасатели обнаружили в доме мужчину и женщину в бессознательном состоянии. Они вынесли пострадавших на улицу и оказали первую помощь, но спасти их не удалось. Прибывшие медики констатировали смерть людей.

Площадь возгорания составила 80 кв. м, пишет ИА PrimaMedia. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

В ночь на 5 февраля крупный пожар произошел в одном из сел в центральной части Красноярского края. В результате сгорели два дома. На месте происшествия пожарные обнаружили тело мужчины.

пожары