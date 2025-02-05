Пожар унес жизнь жителя Молдовы: Пенсионер погиб из-за неисправного обогревателя

Трагедия произошла утром 4 февраля, когда загорелся жилой дом. Сигнал о возгорании поступил в Службу 112 в 08:42. На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба ГИЧС.
«По прибытии пожарные обнаружили внутри дома частично обгоревшее тело 77-летнего хозяина. Пожар был локализован в 09:13 и полностью потушен в 09:21», — сообщили в ГИЧС.
Предварительное расследование показало, что возгорание было вызвано неисправностью электрического кабеля, к которому был подключен обогреватель.
С начала 2025 года в Молдове зарегистрировано 186 пожаров, в результате которых погибло 13 человек.