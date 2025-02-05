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Пожар унес жизнь жителя Молдовы: Пенсионер погиб из-за неисправного обогревателя

Нарушение правил эксплуатации электрических отопительных приборов стало причиной пожара, который унес жизнь пожилого мужчины в селе Ружница Окницкого района.

Трагедия произошла утром 4 февраля, когда загорелся жилой дом. Сигнал о возгорании поступил в Службу 112 в 08:42. На место происшествия прибыли два экипажа пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба ГИЧС.

«По прибытии пожарные обнаружили внутри дома частично обгоревшее тело 77-летнего хозяина. Пожар был локализован в 09:13 и полностью потушен в 09:21», — сообщили в ГИЧС.

Предварительное расследование показало, что возгорание было вызвано неисправностью электрического кабеля, к которому был подключен обогреватель.

С начала 2025 года в Молдове зарегистрировано 186 пожаров, в результате которых погибло 13 человек.

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