В Польше загорелось здание с электровелосипедами

В среду пресс-служба МЧС РФ сообщила о возгорании на территории химчистки для автомобилей в поселке Березовка, который находится в Краснодарском крае. Как рассказали в ведомстве, пламя распространилось на площади 725 квадратных метров. Никаких сведений о пострадавших не поступало. Тем не менее, во время пожара сгорели 14 транспортных средств.