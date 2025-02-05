Группу квартирных воров задержали в Караганде

Один из инцидентов произошел 11 ноября: в полицию обратился житель города, заявив, что неизвестные проникли в его квартиру на улице Жамбыла и похитили из шкафа в спальне золотые украшения на 1,5 миллиона тенге. Аналогичный эпизод произошел в квартире 60-летней жительницы Караганды на улице Абая. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги на общую сумму 7 миллионов тенге.