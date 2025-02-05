Группу квартирных воров задержали в Караганде

Сотрудники Центрального отдела полиции УП Караганды совместно с бойцами спецподразделения «Арлан» задержали группу квартирных воров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе спецоперации задержаны пять человек в возрасте от 23 до 36 лет. По данным следствия, подозреваемые с ноября по декабрь прошлого года проникали в квартиры, срывали решетки и отжимали пластиковые окна, похищая ценные вещи и деньги.
Один из инцидентов произошел 11 ноября: в полицию обратился житель города, заявив, что неизвестные проникли в его квартиру на улице Жамбыла и похитили из шкафа в спальне золотые украшения на 1,5 миллиона тенге. Аналогичный эпизод произошел в квартире 60-летней жительницы Караганды на улице Абая. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и деньги на общую сумму 7 миллионов тенге.
«На данный момент следствие установило причастность задержанных к семи квартирным кражам в Караганде и Темиртау. Нанесённый ущерб оценивается примерно в 15 миллионов тенге. Трое подозреваемых арестованы. Полицейские продолжают проверку на возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям», — сообщил замначальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.