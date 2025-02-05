В Стерлитамаке четырех молодых людей обвиняют в вымогательстве и похищении подростка

Согласно предварительным данным, подозреваемые и их жертва занимались дропперством, то есть, участвовали в нелегальных схемах по незаконному выводу средств с чужих банковских карт. Между одним из задержанных и 16-летним подростком была заключена договоренность о том, что как только на одну из имеющихся у него карт поступит 60 тысяч рублей, студент должен будет передать их подозреваемому. Однако потерпевший, получив сумму, взял и потратил ее.