В Стерлитамаке четырех молодых людей обвиняют в вымогательстве и похищении подростка

В башкирском городе Стерлитамаке четырех молодых людей обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Об этом рассказали пресс-службы МВД и Следственного комитета республики.
В дежурную часть стерлитамакского МВД обратился 46-летний мужчина с заявлением о вымогательстве и похищении его 16-летнего сына, который учится колледжа. Подросток позвонил родителям и попросил передать 100 тысяч рублей его знакомому. Известно, что от злоумышленников поступили угрозы о том, что будет, если их условия не будут выполнены.
Отец под контролем полицейских договорился с вымогателями о встрече для передачи денег. Стражи порядка задержали четверых ранее несудимых молодых людей в возрасте от 17 до 19 лет.
Согласно предварительным данным, подозреваемые и их жертва занимались дропперством, то есть, участвовали в нелегальных схемах по незаконному выводу средств с чужих банковских карт. Между одним из задержанных и 16-летним подростком была заключена договоренность о том, что как только на одну из имеющихся у него карт поступит 60 тысяч рублей, студент должен будет передать их подозреваемому. Однако потерпевший, получив сумму, взял и потратил ее.
Не дождавшись денег, подозреваемые несколько недель назад, 14 января, на улице Худайбердина насильно вывели подростка из автомобиля, посадили его в свою Lada Priora и повезли к реке Ольховка. Там они избили потерпевшего, заставили его встать на колени, а затем по пояс зайти в реку, угрожая при этом пневматическим пистолетом. Похитители требовали вернуть деньги любым способом, и тогда-то подросток позвонил папе.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Одного из обвиняемых заключили под стражу, остальных троих отправили под домашний арест.
— Действиям обвиняемых по незаконному выводу средств с чужих банковских карт также будет дана правовая оценка, — сообщает МВД.
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