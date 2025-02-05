На трассе в Ростовской области в массовом ДТП погиб водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Трагедия произошла 5 февраля на 1074 километре трассы в Аксайском районе.
По предварительной информации ведомства, водитель бензовоза выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с легковыми автомобилями «Хендай Крета», «БМВ», «Хавал», «ВАЗ 2115».
В результате столкновения, водитель «Хендай Крета» скончался в машине скорой медицинской помощи, водитель «ВАЗ 2115» с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.