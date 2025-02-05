AP: Движение М23 захватило город Ньябибве на востоке ДРК

«Движение 23 марта» (М23), состоящее в основном из этнических тутси, откололось от конголезской армии более десяти лет назад. За три последние года они заняли часть провинции Северное Киву, а в минувшие несколько недель продвинулись дальше. Совбез ООН осудил продвижение повстанцев к столице провинции Северное Киву и призвал «немедленно прекратить» территориальную экспансию. Постпред Руанды в ООН Эрнест Рвамусио заявил, что руандийские власти сожалеют об ухудшении ситуации в ДРК, но возлагают вину на Киншасу.