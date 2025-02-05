Девятиклассник избил охранника российской школы

До этого в Екатеринбурге школьник попал в больницу после нападения одноклассника. Ребенок из-за обиды достал острый предмет и ударил им другого в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Пострадавший доставлен в ближайшее медицинское учреждение, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.