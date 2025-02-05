В Ростове полиция задержала подозреваемого в нападении на 18-летнего парня

В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в нападении на 18-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 29 января.
Согласно опубликованной информации, в тот день 39-летний местный житель в одном из торговых центров Ростова напал на 18-летнего парня. С травмами молодой человек обратился в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.
В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Хулиганство», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.