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В Ростове полиция задержала подозреваемого в нападении на 18-летнего парня

В Ростове-на-Дону 39-летний мужчина напал на 18-летнего горожанина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция задержала подозреваемого в нападении на 18-летнего парня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. Происшествие случилось 29 января.

Согласно опубликованной информации, в тот день 39-летний местный житель в одном из торговых центров Ростова напал на 18-летнего парня. С травмами молодой человек обратился в больницу, где ему оказали всю необходимую помощь.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Хулиганство», ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.