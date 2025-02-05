Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары арестовали

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.