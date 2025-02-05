Подозреваемую в убийстве экс-мэра Самары арестовали

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Тархов и его жена застрелены, по подозрению в убийстве задержали их внучку.
«Тел (погибших, — ред.) нет. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер. Была задержана его внучка, показаний не дает, сегодня арестована. Возбуждено дело об убийстве», — рассказал собеседник агентства.
Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 годы. Его дочь Людмилу Тархову в декабре 2022 года признали виновной в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. Суд назначил ей семь лет колонии общего режима.