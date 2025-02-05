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Число заболевших постояльцев дома-интерната в Мурманске возросло до 37

МУРМАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией постояльцев дома-интерната в Мурманске увеличилось до 37. Болезнь протекает в легкой форме, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Мурманской области.

Источник: РИА "Новости"

«Всего госпитализированы 37 человек, течение инфекционного процесса легкое», — сообщили в областном Минздраве.

Ранее в ведомстве сообщали, что о 33 заболевших. Для изоляции госпитализируют пациентов даже с легкой формой заболевания. Приняты меры для нераспространения заболевания среди постояльцев и сотрудников интерната.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр постояльцев. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.

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