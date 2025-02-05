Число заболевших постояльцев дома-интерната в Мурманске возросло до 37

«Всего госпитализированы 37 человек, течение инфекционного процесса легкое», — сообщили в областном Минздраве.
Ранее в ведомстве сообщали, что о 33 заболевших. Для изоляции госпитализируют пациентов даже с легкой формой заболевания. Приняты меры для нераспространения заболевания среди постояльцев и сотрудников интерната.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Мурманской области провели лабораторные обследования: взяты смывы, проведен осмотр постояльцев. Проведена генеральная уборка и дезинфекция всех помещений.