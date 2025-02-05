Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток

«Собранные … доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему декану факультета высшего учебного заведения соседнего региона, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина признана виновной в совершении 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) … Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности», — говорится в сообщении.
Следователи выяснили, что декан вместе со своим заместителем и руководителем представительства ВУЗа в Тамбовской области получала взятки от студентов за оформление документов об их приеме в университет без прохождения вступительных экзаменов, за положительные оценки по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний и за прохождение практики без присутствия студентов.
«Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы уже рассмотрены в суде с вынесением обвинительных приговоров», — добавили в СУ СК России по Тамбовской области.
Ранее в СУ СК России по Тамбовской области сообщали, что суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за 46 эпизодов получения взяток бывшего и.о. замдекана одного из университетов. По данным источника знакомого с ситуацией, речь идет о Воронежском университете инженерных технологий. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы, в которую входил декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.