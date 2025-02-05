Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток

Ранее в СУ СК России по Тамбовской области сообщали, что суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за 46 эпизодов получения взяток бывшего и.о. замдекана одного из университетов. По данным источника знакомого с ситуацией, речь идет о Воронежском университете инженерных технологий. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы, в которую входил декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.