Россиянка проглотила во сне зубной протез и попала в больницу

Забыв снять протез перед сном, утром женщина обнаружила, что он исчез, а затем почувствовала неприятные ощущения в животе и, поняв, что произошло, обратилась к врачам. После гастроскопии и рентгенографии специалисты выяснили, что протез находится в тонком кишечнике, и его невозможно вытащить эндоскопическим путем.