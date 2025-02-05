Россиянка проглотила во сне зубной протез и попала в больницу

Забыв снять протез перед сном, утром женщина обнаружила, что он исчез, а затем почувствовала неприятные ощущения в животе и, поняв, что произошло, обратилась к врачам. После гастроскопии и рентгенографии специалисты выяснили, что протез находится в тонком кишечнике, и его невозможно вытащить эндоскопическим путем.
— Была большая вероятность, что мост выйдет сам, но контрольное обследование через 10 дней показало, что протез все еще в кишечнике, — говорится в сообщении.
В КДЦ «Здоровье» уточнили, что из-за спаек после предыдущих операций он застрял в петлях тонкой кишки. Но врачи все же смогли извлечь протез, открепив его от слизистой с помощью эндоскопической петли и проведя по оставшемуся участку кишечника под видеоконтролем, передает Telegram-канал Минздрава.
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