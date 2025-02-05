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Россиянка проглотила во сне зубной протез и попала в больницу

В Ростовской области женщина во время сна проглотила зубной протез, который затем застрял в тонком кишечнике. Об этом в среду, 5 февраля, сообщило Министерство здравоохранения региона.

Источник: РИА "Новости"

Забыв снять протез перед сном, утром женщина обнаружила, что он исчез, а затем почувствовала неприятные ощущения в животе и, поняв, что произошло, обратилась к врачам. После гастроскопии и рентгенографии специалисты выяснили, что протез находится в тонком кишечнике, и его невозможно вытащить эндоскопическим путем.

— Была большая вероятность, что мост выйдет сам, но контрольное обследование через 10 дней показало, что протез все еще в кишечнике, — говорится в сообщении.

В КДЦ «Здоровье» уточнили, что из-за спаек после предыдущих операций он застрял в петлях тонкой кишки. Но врачи все же смогли извлечь протез, открепив его от слизистой с помощью эндоскопической петли и проведя по оставшемуся участку кишечника под видеоконтролем, передает Telegram-канал Минздрава.

Хирурги во время осмотра обнаружили и вытащили у 63-летней жительницы подмосковного Пушкина ринолит — так называемый носовой камень — размером с перепелиное яйцо. Оказалось, что пациентка жила с ним на протяжении нескольких лет.

медицина