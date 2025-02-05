Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане задержали замдиректора строительной компании по делу о хищении

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Заместителя директора строительной компании задержали в Дагестане по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве школы. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере, задержана заместитель директора строительной компании. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая вместе с коллегами путем обмана похитила бюджетные денежные средства в сумме более 248 млн рублей, выделенные на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики.

Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, задержанной является заместитель директора строительной компании «Баварский дом», президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидова.

СК