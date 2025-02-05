В Дагестане задержали замдиректора строительной компании по делу о хищении

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере, задержана заместитель директора строительной компании. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемая вместе с коллегами путем обмана похитила бюджетные денежные средства в сумме более 248 млн рублей, выделенные на строительство школы в селе Новосаситли Хасавюртовского района республики.
Как уточнили ТАСС в силовых структурах региона, задержанной является заместитель директора строительной компании «Баварский дом», президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей Патимат Гамидова.