В Дагестане задержали замдиректора строительной компании по делу о хищении

«Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества в особо крупном размере, задержана заместитель директора строительной компании. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Республике Дагестан», — говорится в сообщении.