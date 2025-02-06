Арестована подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены

«Суд в Самаре арестовал по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены их внучку», — сообщает ТАСС.
При этом, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на следственные органы, тела погибших на данный момент не найдены.
«Тел нет. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер», — передает издание.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что тела погибших якобы нашли в бочках со следами травм, полученных в результате избиения. СМИ писали об обнаружении тел с огнестрельными ранениями.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Внучка Тархова отказывается от дачи показаний.