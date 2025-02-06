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Арестована подозреваемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены

САМАРА, 5 февраля, ФедералПресс. Внучку бывшего мэра Самары Виктора Тархова арестовали по подозрению в убийстве чиновника и его жены.

«Суд в Самаре арестовал по делу об убийстве экс-мэра города Виктора Тархова и его жены их внучку», — сообщает ТАСС.

При этом, как пишет РИА «Новости» со ссылкой на следственные органы, тела погибших на данный момент не найдены.

«Тел нет. О пропаже Тархова заявил его деловой партнер», — передает издание.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что тела погибших якобы нашли в бочках со следами травм, полученных в результате избиения. СМИ писали об обнаружении тел с огнестрельными ранениями.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело об убийстве. Внучка Тархова отказывается от дачи показаний.