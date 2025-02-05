Экс-губернатора Рязанской области обвинили в получении взятки

Греков работал в должности вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Рязанской области в 2017—2021 годах. Его персона привлекла внимание СМИ после того, как в декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить ему звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе. Подтверждения этой информации не появилось.