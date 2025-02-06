Видеозвонок из полиции — аферисты в Крыму придумали новую схему обмана

«Мошенники звонят через мессенджеры по видеосвязи. Человек в форменной одежде, создавая видимость представителя правоохранителя органов, под разными предлогами сообщает, что необходимо перевести средства на несуществующий “безопасный счет”, — раскрыли схему в профильном министерстве.