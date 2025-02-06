Видеозвонок из полиции — аферисты в Крыму придумали новую схему обмана

«Мошенники звонят через мессенджеры по видеосвязи. Человек в форменной одежде, создавая видимость представителя правоохранителя органов, под разными предлогами сообщает, что необходимо перевести средства на несуществующий “безопасный счет”, — раскрыли схему в профильном министерстве.
Жителей республики призывают быть бдительными, не следовать инструкциям, полученным в результате телефонного разговора. В случае сомнений звонок необходимо завершить.
Ранее мошенники придумали новую схему, по которой потенциальным жертвам предлагают купить золото, а затем передать его курьеру либо продать в другом банке и перевести деньги на «надежный» счет.