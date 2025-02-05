После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.