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После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Проверки информации об избиении мужчины группой подростков в Нижнем Новгороде проводят региональные управления СК и МВД, сообщают пресс-службы ведомств.

Источник: © РИА Новости

Видео, на котором зафиксирован момент избиения мужчины группой подростков во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде, было обнаружено сотрудниками регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ.

«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий подростков в Нижегородской области.

Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.