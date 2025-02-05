После избиения мужчины подростками в Нижнем Новгороде проведут проверку

Видео, на котором зафиксирован момент избиения мужчины группой подростков во дворе жилого комплекса в Нижнем Новгороде, было обнаружено сотрудниками регионального следственного управления в ходе мониторинга СМИ.
«По данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Следователем СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении регионального следственного управления СК.
В свою очередь в Telegram-канале Следственного комитета России сообщается, что глава СКР запросил доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий подростков в Нижегородской области.
Между тем в пресс-служба главного управления МВД России по Нижегородской области журналистам сообщили, что в полицию сообщений и заявлений об инциденте с подростками в жилом комплексе «Новая Кузнечиха» не поступало. Тем не менее, сотрудники полиции начали проверку по информации, размещенной в интернете.