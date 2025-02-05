Российская пенсионерка испугалась утечки данных и отдала мошенникам 22 млн рублей

Затем с пенсионеркой связался «силовик», который убедил женщину, что доступ к ее счетам якобы получили злоумышленники, и теперь ее сбережения будут перечислены в другое государство. «Представительница специального ведомства» заверила россиянку, что деньги нужно снять и перевести на новый счет, чтобы избежать их утери.