В аэропорту Сиэтла два пассажирских лайнера столкнулись при рулении

Инцидент произошел около 10:40 по местному времени. Как сообщила пресс-служба аэропорта в X, воздушная гавань работает над безопасной высадкой пассажиров и доставкой их в терминал. Некоторые рейсы в аэропорту были задержаны. Управление гражданской авиации взяло расследование происшествия под контроль.