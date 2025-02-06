Суд продлил арест руководителю ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Филиппова В. С.», — сказали в суде.
По данному уголовному делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он является бенефициарным владельцем ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС».
Дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают.
Как сообщал «Коммерсант», Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.
Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.