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Суд продлил арест руководителю ФГБУ «Пантеон защитников Отечества»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста руководителю ФГБУ «Федеральный военный мемориал “Пантеон защитников Отечества” Минобороны России Вячеславу Филиппову по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Филиппова В. С.», — сказали в суде.

По данному уголовному делу также проходит предполагаемый взяткодатель Олег Суворов. Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, он является бенефициарным владельцем ООО «ПСС», ООО «ИТ-ком» и ООО «АЗИМУТ КС».

Дело возбудили 10 сентября 2024 года в ГСУ СК России. Оба фигуранта находятся под стражей. Свою вину они не признают.

Как сообщал «Коммерсант», Филиппову вменяется взятка в виде автомобиля Volkswagen Touareg.

Согласно документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, адвокаты указывали суду, что имела место гражданско-правовая сделка, которая расценена следствием как взятка. Адвокат Суворова также обращала внимание, что иные документы, представленные органами следствия, свидетельствуют лишь о факте совершения сделки купли-продажи автомобиля, но не являются бесспорными доказательствами обоснованности выдвинутых подозрений.