Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Львовской области сотрудники ТЦК избили мужчину ногами

Представители ТЦК также забрали у мужчины велосипед.

Источник: Кадр из Youtube

Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) во Львовской области жестоко избили военнообязанного и забрали у него велосипед. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, представители ТЦК применили физическую силу к мужчине, заставив его сесть в микроавтобус.

Несколько человек в военной форме повалили пострадавшего на землю, отобрали его двухколесный транспорт, а затем один из них нанес удар ногой по мужчине.

Ранее жительница Запорожья, сын которой скончался после принудительной мобилизации, обвинила военных в его пытках. По словам женщины, сотрудники ТЦК задержали ее сына 27 января, а 3 февраля стало известно о его смерти.