Житель Ленобласти провалился под лед на Новоладожском канале

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в 2024 году в Ленобласти разжигателей костров в лесах региона оштрафовали почти на 16 миллионов рублей. Всего за прошедший год возбудили 318 административных дел по таким инцидентам.