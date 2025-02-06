Житель Ленобласти провалился под лед на Новоладожском канале

В среду, 5 февраля, мужчина провалился под лед на Новоладожском канале в Кировском районе Ленинградской области. Неравнодушные прохожие помогли мужчине выбраться из ледяной воды. Об инциденте сообщает «Online47» со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области.
— Дежурная смена спасателей доставила лодку пострадавшего к берегу. Мужчина был передан в руки сотрудников скорой помощи для дальнейшего осмотра, — уточняет издание.
Также спасатели напомнили, что выход на лед крайне опасен и, может, окончится трагедией. Более того, сейчас в регионе запрещено выходить на лед водоемов.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что в 2024 году в Ленобласти разжигателей костров в лесах региона оштрафовали почти на 16 миллионов рублей. Всего за прошедший год возбудили 318 административных дел по таким инцидентам.