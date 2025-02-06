В Белоруссии рассмотрят дело пособника фашистов Серафимовича

«Уголовное дело в отношении Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной войны, верховный суд Республики Беларусь начнет рассматривать по первой инстанции 6 февраля 2025 года в 10.00», — говорится в сообщении.
В декабре 2024 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед направил в суд очередное уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны — против умершего в 1997 году в Великобритании Серафимовича — руководителя одного из подразделений вспомогательной полиции, действовавшего с 1941 по 1944 год на территории современной Гродненской области Белоруссии.
Сообщалось, что Серафимович лишил жизни не менее 4 144 человек, включая 622 ребенка, в том числе заведомо малолетних. При этом, по данным генпрокуратуры, он действовал с особой жестокостью: люди уничтожались путем расстрелов из огнестрельного боевого оружия, сожжения заживо, повешения и истязаний.
Уголовное дело состоит из 30 томов, по нему проходят 54 свидетеля. Руководитель следственной группы генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа Валерий Толкачев отмечал, что уголовное дело против Серафимовича выделено в отдельное, специальное производство из дела по факту геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. По его словам, в ходе расследования генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину Серафимовича, в том числе протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы.
В 2024 году были вынесены обвинительные приговоры участникам сожжения Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, они были обвинены в геноциде народа Белорусской ССР во времена Великой Отечественной войны. Приговор был вынесен без назначения наказания ввиду смерти обвиняемых.
Генпрокурор Белоруссии в апреле 2021 года заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также анонсировал рассмотрение в белорусском суде уголовных дел против карателей, в том числе уже умерших, но при жизни избежавших наказания.