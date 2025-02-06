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В Херсоне, Харькове и Сумах прогремели взрывы

В ряде областей Украины звучит воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в подконтрольном Вооружённым силам Украины городе Херсоне, информирует «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Херсоне», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и Сумах. В данных украинских городах звучит воздушная тревога.

Помимо Харьковской и Сумской областей, сирены включены в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве. Также стало известно о взрывах в Сумах и Херсоне.