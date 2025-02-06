Три жилых дома пострадали в Херсонской области из-за атаки дронов ВСУ

По его словам, боевики киевского режима атаковали город Геническ вечером 5 февраля. В результате удара по улице Центральной повреждены кровли домов, выбиты окна, а также пострадал легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и раненых. 15 человек были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.