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Два самолёта устроили нелепое ДТП в аэропорту Сиэтла

Столкновение двух пассажирских авиалайнеров произошло в аэропорту Сиэтла SeaTac. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines задел хвост припаркованного Boeing 737 компании Delta во время руления.

Источник: Life.ru

«Во время обработки от обледенения хвостовая часть самолёта Delta 737 соприкоснулась с законцовкой крыла самолёта другой авиакомпании. Мы приносим извинения за неудобства и задержку в путешествии», — говорится в сообщении авиакомпании Delta.

Последствия столкновения. Видео © X / Osint613.

К счастью, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Обладатели билетов были вынуждены пересесть на другой борт. Причина произошедшего будет установлена в ходе расследования.

Ранее стало известно, что при крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров. В числе жертв оказались 11 действующих фигуристов, в том числе и из России.