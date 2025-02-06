Два самолёта устроили нелепое ДТП в аэропорту Сиэтла

«Во время обработки от обледенения хвостовая часть самолёта Delta 737 соприкоснулась с законцовкой крыла самолёта другой авиакомпании. Мы приносим извинения за неудобства и задержку в путешествии», — говорится в сообщении авиакомпании Delta.
Последствия столкновения. Видео © X / Osint613.
К счастью, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Обладатели билетов были вынуждены пересесть на другой борт. Причина произошедшего будет установлена в ходе расследования.
Ранее стало известно, что при крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров. В числе жертв оказались 11 действующих фигуристов, в том числе и из России.