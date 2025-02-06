Посол Андреев: обломки польского Ту-154 будут в РФ до конца расследования

Обломки самолёта Ту-154 польского лидера Леха Качиньского останутся в Российской Федерации до конца расследования, проинформировал посол РФ в Польше Сергей Андреев.
Он напомнил, что Варшава продолжает настаивать на возвращении обломков воздушного судна.
«Наша позиция остаётся неизменной: до завершения всех процессуальных действий, связанных с расследованием в России, обломки как вещественные доказательства по делу должны оставаться в распоряжении российских следственных органов», — цитирует его слова РИА Новости.
Дипломат отметил, что власти Польши «не торопятся отказаться» от обвинений в адрес авиадиспетчеров из РФ. При этом польская сторона официально отказалась от версии о взрыве.
«Теория заговора и покушения, которую продвигали прежние польские власти, польской прокуратурой признана необоснованной — в этой части сняты подозрения в отношении как тогдашнего правительства Польши во главе с Дональдом Туском, так и российских властей», — заявил Андреев.
При этом от обвинений в отношении трёх авиадиспетчеров, дежуривших в воздушной гавани (в «умышленном доведении до катастрофы») не отказывается прокуратура Польши. В РФ считают, что данные обвинения лишены оснований.
Андреев добавил, что в Варшаве грозятся «предъявить обвинения» патологоанатомам из РФ, проводившим исследование останков. Он подчеркнул, что обломки находиться на российской территории до завершения расследования.
По словам дипломата, намерения Польши относительно расследования «предугадать нельзя».
Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооружённые силы Украины пытались атаковать ангар с обломками польского Ту-154.
Напомним, Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту под Смоленском в апреле 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой, а также известные политические и военные деятели.