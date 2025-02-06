Пролет моста в Приморье рухнул из-за превышения тягачом допустимой нагрузки

«Проверка уже показала, что для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenwort, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа без учета перевозимого груза составляла порядка 50 тонн. В отношении водителя большегруза составлен протокол по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков)», — говорится в сообщении.