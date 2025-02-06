Пролет моста в Приморье рухнул из-за превышения тягачом допустимой нагрузки

«Проверка уже показала, что для моста была установлена максимальная масса нагрузки для транспортных средств не более 5 тонн на ось, в то время как тягач Kenwort, под которым произошло разрушение конструкций, имеет постоянную нагрузку на ось свыше установленного предела, в частности общая масса транспортного средства и прицепа без учета перевозимого груза составляла порядка 50 тонн. В отношении водителя большегруза составлен протокол по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (несоблюдение требований дорожных знаков)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Красноармейском муниципальном округе прошло в заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о расчистке длительное время не эксплуатируемой дороги, являющейся альтернативной той, которая временно закрыта из-за обрушения моста. Администрация округа уже привлекла технику для расчистки дорожного полотна.
Обрушение пролета моста произошло в ночь с 4 на 5 февраля. В связи с этим введен запрет на передвижение по мостовому переходу. В границах села Мельничного введен режим повышенной готовности.