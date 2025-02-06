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CTV: на границе Канады и США при задержании нелегалов погиб человек

ОТТАВА, 6 февраля. /ТАСС/. 15 человек задержаны и 1 погиб при попытке пересечения канадско-американской границы. Об этом сообщил в среду телеканал CTV со ссылкой на национальную полицию Канады.

Источник: AP 2024

Отмечается, что в середине января и в начале февраля в граничащих с США провинциях Альберта и Манитоба были зафиксированы три попытки проникновения нелегалов. Среди задержанных как минимум четверо детей. В одном случае преследуемый полицией мужчина погиб, как утверждается, «в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит укреплять границу с США, выделив на эти цели 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн). Такое заявление он сделал 3 февраля после того, как поговорил с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали намерения Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары, так как Трампа не устраивает ситуация с нелегалами и наркотрафиком на канадско-американской границе. По итогам переговоров США отсрочили введение пошлин на 30 дней.