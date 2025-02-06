CTV: на границе Канады и США при задержании нелегалов погиб человек

Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит укреплять границу с США, выделив на эти цели 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн). Такое заявление он сделал 3 февраля после того, как поговорил с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали намерения Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары, так как Трампа не устраивает ситуация с нелегалами и наркотрафиком на канадско-американской границе. По итогам переговоров США отсрочили введение пошлин на 30 дней.