CTV: на границе Канады и США при задержании нелегалов погиб человек

Отмечается, что в середине января и в начале февраля в граничащих с США провинциях Альберта и Манитоба были зафиксированы три попытки проникновения нелегалов. Среди задержанных как минимум четверо детей. В одном случае преследуемый полицией мужчина погиб, как утверждается, «в результате огнестрельного ранения, нанесенного самому себе».
Ранее премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада продолжит укреплять границу с США, выделив на эти цели 1,3 млрд канадских долларов (около $900 млн). Такое заявление он сделал 3 февраля после того, как поговорил с американским президентом Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали намерения Вашингтона ввести пошлины в размере 25% на все канадские товары, так как Трампа не устраивает ситуация с нелегалами и наркотрафиком на канадско-американской границе. По итогам переговоров США отсрочили введение пошлин на 30 дней.