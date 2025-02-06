Шесть поездов отменили на Сахалине из-за расчистки путей от снега

В телеграм-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщается, что с 11:00 (03:00 мск) сняты ограничения для общественного транспорта на участке федеральной трассы от Ново-Александровска до Старорусского. На участке от Старорусского до Долинска ограничения для общественного транспорта сохраняются. Открыт проезд всех видов транспорта на участке северо-западного объезда Южно-Сахалинска (4−6 км), сняты ограничения для общественного транспорта на автодороге Дальнее — Елочки (6−13 км), отменены ограничения для движения всех видов транспорта на автодороге Тымовское — Александровск-Сахалинский (5−42 км), возобновлено движение межмуниципальных автобусов по маршруту № 503 Александровск-Сахалинский — Тымовское.