Шесть поездов отменили на Сахалине из-за расчистки путей от снега

«В связи с расчисткой путей отменены поезда на участках Южно-Сахалинск — Томари, Холмск — Чехов, Новоалександровка — Христофоровка, Южно-Сахалинск — Христофоровка, Южно-Сахалинск — Новоалександровка, Южно-Сахалинск — ТПУ Алые розы. Составы, следующие по направлению Долинск — Пять углов, Южно-Сахалинск — Долинск, Южно-Сахалинск — Пять углов, Южно-Сахалинск — Поронайск, Холмск — Чехов курсируют по действующему расписанию», — говорится в сообщении.
Паромная переправа Ванино — Холмск, соединяющая Сахалин, материковую часть страны (Хабаровский край) и морские порты, продолжают работу. В телеграм-канале транспортно-экспедиторской компании «Дальтранссервис» сообщается, что в связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, переправа будет закрыта с 7 по 10 февраля. В аэропорту Южно-Сахалинска рейсы выполняются в соответствии с погодными условиями, службы ведут непрерывную расчистку.
На дистанционном обучении остаются школы в Макаровском, Долинском, Томаринском, Корсаковском районах, селе Троицкое Анивского района, в Молодежном Тымовского района, в Первомайском Смирныховского района и в Южно-Сахалинске. Детские сады продолжают работу в штатном режиме. К утру, 6 февраля снегопад, продолжавшийся два дня, стих. Циклон затронул сразу 11 районов области. Больше всего осадков зафиксировано в Долинске, Томари и Южно-Сахалинске.
Расчистку подъездных путей и дворовых территорий, не дожидаясь окончания снегопада, вели 408 единиц техники и 750 дворников. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Наталия Куприна обозначила, что за время этого циклона осадков выпало больше, чем во время снегопада на прошлой неделе. По мере улучшения погодных условий утром сняты ранее введенные ограничения для движения всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск — Синегорск, открыта для проезда дорога Тымовское — Александровск-Сахалинский.
В телеграм-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства сообщается, что с 11:00 (03:00 мск) сняты ограничения для общественного транспорта на участке федеральной трассы от Ново-Александровска до Старорусского. На участке от Старорусского до Долинска ограничения для общественного транспорта сохраняются. Открыт проезд всех видов транспорта на участке северо-западного объезда Южно-Сахалинска (4−6 км), сняты ограничения для общественного транспорта на автодороге Дальнее — Елочки (6−13 км), отменены ограничения для движения всех видов транспорта на автодороге Тымовское — Александровск-Сахалинский (5−42 км), возобновлено движение межмуниципальных автобусов по маршруту № 503 Александровск-Сахалинский — Тымовское.