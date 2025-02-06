Стали известны подробности обрушения моста в Красноармейском районе

В отношении водителя большегруза составлен протокол по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке). Материалы дела направлены на рассмотрение в МТУ Ространснадзора по ДФО. Прокуратура также даст оценку соблюдению допустимых размеров грузового автомобиля и максимальной разрешенной массы машины и нагрузки на ось. Результат покажет, был ли в действиях водителя состав административного правонарушения по ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает административный штраф до 600 тысяч рублей рублей.