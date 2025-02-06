Стали известны подробности обрушения моста в Красноармейском районе. Причиной разрушения стал большегруз. Его масса в 10 раз превысила разрешенную на мосту нагрузку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Установленная для моста максимальная масса нагрузки для транспортных средств составляла не более пяти тонн на ось. Разрушение произошло под тягачом Kenworth. Его общая масса с прицепом составляла порядка 50 тонн.
В отношении водителя большегруза составлен протокол по ч. 11 ст. 12.21.1 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение транспортных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка на ось которых превышает указанные на дорожном знаке). Материалы дела направлены на рассмотрение в МТУ Ространснадзора по ДФО. Прокуратура также даст оценку соблюдению допустимых размеров грузового автомобиля и максимальной разрешенной массы машины и нагрузки на ось. Результат покажет, был ли в действиях водителя состав административного правонарушения по ч. 6 ст. 12.21.1 КоАП РФ. Эта статья предусматривает административный штраф до 600 тысяч рублей рублей.
Также принято решение о расчистке альтернативной дороги, проходящей вдоль привычного для населения маршрута, чтобы обеспечить движение легкового транспорта.
Напомним, пролёт автомобильного моста обрушился наутро 5 февраля. В границах села Мельничное введён режим повышенной готовности. По факту обрушения моста в Красноармейском районе организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство поставило на контроль восстановление движения транспорта.
Сейчас администрация готовит план по восстановлению обрушившегося моста. Движение по мосту временно запрещено.